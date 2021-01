La phase quatre de l’univers cinématographique Marvel se prépare à avoir des visages nouveaux et plus jeunes qui constitueront une partie fondamentale du développement de la franchise, parmi les personnages importants sont Kate évêque, qui sera joué par Hailee Steinfeld dans la serie ‘Oeil de faucon’, qui devrait arriver sur la plate-forme Disney + en 2021, mais apparemment, le personnage sera beaucoup plus important, car il a été confirmé que Kate Bishop apparaîtra dans plus de projets MCU.

Après de nombreuses spéculations, enfin, des photos divulguées des enregistrements de la série “ Hawkeye ”, confirmeraient que Hailee Steinfeld allait enfin jouer Kate Bishop, quelque chose qui faisait l’objet de rumeurs depuis longtemps mais qui n’avait pas été confirmé par Marvel Studios ou le Hailee elle-même, en plus de soulever des doutes sur les problèmes qu’elle pourrait poser dans sa carrière musicale.

Lors d’une interview pour Collider, Hailee Steinfeld a parlé de son rôle dans la série Hawkeye et nie qu’il y ait eu un refus d’accepter le rôle en raison de complications avec sa carrière musicale, confirmant ainsi que Kate Bishop apparaîtra dans plus de projets MCU:

“(L’accord multi-projets) n’a influencé aucune raison pour laquelle je ne voulais pas participer, c’est sûr. Ma musique est quelque chose que je peux faire sur la route et n’importe où. En même temps que ma performance, cela la rend évidemment un peu plus difficile. mais heureusement, c’est quelque chose que je peux continuer et j’ai continué à faire et à travailler tout en travaillant sur ces programmes. “

En plus de sa participation à la série ‘Hawkeye’, Kate Bishop devrait être un personnage récurrent dans le futur du MCU, en plus de pouvoir se joindre aux autres. Jeunes vengeurs qui sera présenté comme Cassie Lang, Ironheart, America Chavez entre autres dans un éventuel film ou série de cette nouvelle et jeune équipe.