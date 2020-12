La troisième tranche de Homme araignée au sein de l’univers cinématographique Marvel est actuellement en phase de production, ce qui devrait être l’un des films les plus importants de Marvel Studios, car il a été question de l’apparition du Vers d’araignée aux trois acteurs qui ont donné vie au héros dans le même film, mais apparemment ce ne sera pas la première fois qu’ils apparaîtront ensemble et ils chercheront même à faire ses adieux à Tobey Maguire comme Spider-Man dans cet univers.

Même s’il y avait des conflits sur les droits de Spider-Man entre Sony et Marvel, Enfin, un accord a été trouvé qui semble très bénéfique pour les deux entreprises, puisqu’elles vont travailler ensemble entre leurs univers pour les unifier et l’exemple le plus clair est l’arrivée de Jamie Foxx reprenant son rôle d’électro pour ‘Spider-Man 3’, plus l’arrivée de Tobey Maguire et Andrew Garfield de répéter leurs rôles.

Selon les informations de Mikey Sutton de Geekosity, ‘Spider-Man 3’ ne sera pas la dernière fois que nous verrons ces trois incarnations de l’arachnide, car il y a même une recherche adieu à Tobey Maguire dans le rôle de Spider-Man, quelque chose qui ne s’est pas produit après la mauvaise réception du troisième opus et le redémarrage avec le rôle principal d’Andrew Garfield et bien que l’on ne sache pas à quel point cette fermeture sera, si dans un quatrième opus de Spider-Man ou dans un autre film, ou qui pourrait arriver dans «Docteur étrange dans le multivers de la folie».

Apparemment, Marvel Studios a de grands projets pour l’avenir de Spider-Man et de ses méchants, comme des méchants comme Venom, Carnage et Morbius développés par Sony Pictures, ils seront connectés à cet univers en attendant leur départ pour savoir comment ces antagonistes seront présentés au sein de la franchise.