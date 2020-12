La troisième tranche de Homme araignée Dans l’univers cinématographique Marvel, il semble que ce sera beaucoup plus spectaculaire que prévu, car il a été question de l’apparition du Spider-Verse où nous reverrions Tobey Maguire et Andrew Garfield dans le costume Spider-Man, en plus de l’arrivée de certains de ses méchants, mais l’une des grosses rumeurs est que le Daredevil de Charlie Cox Il fera son apparition, mais apparemment non seulement ce camée est prévu, car apparemment Marvel prépare un film Daredevil.

Autrefois, Marvel Studios a finalement récupéré les droits sur le personnage de Daredevil, puisque la plateforme Netflix a fait une série de trois saisons et un croisement avec d’autres héros, mais elle a finalement été annulée car Marvel n’a pas renouvelé son contrat et maintenant il peut reprendre le personnage, soit pour un film, soit continuer avec le série.

Selon les mots de l’initié Grace Randolph, apparemment, Marvel prépare un film Daredevil, Puisqu’il envisage non seulement de voir Charlie Cox dans le rôle de Matt Murdock dans “ Spider-Man 3 ”, il y a des plans pour un film solo, qui, bien qu’il ait sonné à d’autres occasions, semble cette fois un peu plus cohérent, en tenant compte Notez que Marvel a déjà les droits et pourrait avoir une introduction dans ce troisième volet de «Spidey».

Il faut tenir compte du fait qu’il a également été question du retour des Le punisseur interpreté par Jon Bernthal, qui pourrait avoir une saison de troisième heure pour la plateforme Hulu, ceci pour préserver le style sombre et violent du personnage, ce qui pourrait bien arriver compte tenu du grand soutien dont ils bénéficient des fans des différentes séries Netflix.