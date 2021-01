Ces derniers jours, une nouvelle a surpris les fans de l’univers cinématographique Marvel, alors que des informations révélaient que Marvel Studios était en train de négocier avec Chris Evans reprend son rôle de Captain America dans un avenir pas trop lointain, ce qui n’a pas été confirmé ni démenti du tout, donc ce retour possible est encore très latent et ce jour plus d’informations émergent, car apparemment Chris Evans reviendra comme Captain America dans trois projets Marvel.

Parler du personnage de Captain America, c’est parler Chris Evans, qui a joué ce personnage de ‘Captain America: le premier vengeur’ en 2011 et jusqu’à sa fermeture en ‘Avengers: Fin de partie’ de 2019, mettant fin à sa participation à cette franchise, alors qu’il remontait le temps pour faire sa vie de rêve aux côtés de son grand amour Peggy Carter.

Selon l’informateur Daniel Richtman, non seulement un bref rapport est en préparation, mais apparemment Chris Evans revient en tant que Captain America dans trois projets, l’un d’eux est «Empire secret», pour donner vie à la version d’Hydra de Captain America, quelque chose qui ne semble pas exagéré. La deuxième participation semble beaucoup plus excitante, car nous le verrions dans le passé où il a décidé de rester, mais dans un possible bataille contre le carcajou, bien que l’on ne sache pas pour quel film ou projet cette participation pourrait avoir lieu.

Sur le troisième projet, il n’y a toujours pas plus de détails, mais on travaille déjà sur la façon dont l’acteur a un retour triomphant et bien qu’il ne s’établisse pas comme un héros régulier, il aura des participations spéciales et très pertinentes dans l’avenir du MCU, bien que Ces projets pourraient changer à l’avenir en tenant compte du fait qu’ils y travaillent toujours et dépendent des conditions d’Evans.