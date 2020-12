Le troisième volet de Spider-Man pour l’univers cinématographique Marvel semble être qu’il deviendra l’un des films les plus importants non seulement du personnage, mais du genre des super-héros, car tout indique que nous verrons le Spider-Verse dans une version live-action où nous verrions les versions de Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland dans le même film, mais ils n’arriveraient pas seuls, car des sources proches révèlent que Kirsten Dunst dans ‘Spider-Man 3’.

Depuis qu’il a été annoncé que Jamie foxx reviendrait à son rôle de Électro Pour ‘Spider-Man 3’, beaucoup plus d’informations ont commencé à émerger sur ce nouveau film, parmi lesquelles il ressort que nous verrions Tobey Maguire et Andrew Garfield porter à nouveau le costume “Spidey” et ce jour, il a été annoncé que Alfred Molina Je reviendrais au rôle de Docteur Octopus, l’une des plus grandes surprises pour le MCU.

Outre l’arrivée d’Alfred Molina, le portail Collider indique que Kirsten Dunst apparaîtra dans ‘Spider-Man 3’, comme il répéterait son rôle de Mary Jane Watson, bien qu’on ne sache pas s’il aura un rôle pertinent ou s’il ne se limitera qu’à un caméo.

L’un des rôles qui doutent de son retour est Emma Stone dans le rôle de Gwen Stacy étant donné la fin du personnage dans ‘L’incroyable Spider-Man 2’, mais elle cherche à faire son apparition, il faut se rappeler qu’elle est enceinte, ce qui pourrait l’empêcher de revenir dans le genre des super-héros.

“ Spider-Man 3 ” est actuellement en production et le nom officiel de ce film est inconnu, ce qui pourrait rester un secret pendant longtemps, mais il devrait sortir en salles la prochaine fois 17 décembre 2021.