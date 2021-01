La phase quatre de l’univers cinématographique Marvel sera marquée par l’adieu de Chris Evans comme Capitaine Amérique, quelque chose qui semble difficile à surmonter, bien que certaines rumeurs indiquent que son retour pourrait être très proche, mais en attendant, Falcon a été choisi pour porter le bouclier et ne veut apparemment pas seulement être le nouveau Captain America, puisque Anthony Mackie il veut être le cul de l’Amérique.

L’une des scènes les plus mémorables de ‘Avengers: Fin de partie’ et qui est revenu à la tendance était la célèbre phrase mentionnée par Ant-Man pendant le braquage de temps, car il mentionne que c’est le “bout d’Amérique “, phrase qui est devenue beaucoup de mèmes et même Anthony Mackie lui-même a plaisanté à plus d’une occasion avec Chris Evans.

Lors d’une interview pour KFC Radio, nous avons découvert qu’en plus d’être le nouveau “Cap”, Anthony Mackie veut être le cul de l’Amérique, car il assure qu’il a de meilleurs attributs qu’Evans et le mettrait même à la considération des fans:

“Chris et moi en rions et en plaisantons tout le temps, j’ai des fesses bien meilleures que Chris Evans, donc un jour, nous allons faire le test du short cycliste, ou le test du pantalon de compression, et nous y allons pour faire choisir à tout le monde, qui est la cible de l’Amérique … Je pense que ce sera un partage 50/50. “

Avec le retour de @ChrisEvans au MCU, le seul moyen équitable de décider qui sera le prochain Captain American est un bon vieux American Ass-Off de la mode contre @AnthonyMackie! Qui va gagner selon toi? pic.twitter.com/8fYhRlbqF5 – KFC Radio (@KFCradio) 14 janvier 2021

Le personnage Falcon reviendra pour la série ‘Le faucon et le soldat de l’hiver’ pour mars sur la plate-forme Disney + maintenant que la phase quatre du MCU a commencé avec «WandaVision» et pour embaucher Disney +, cliquez ici.