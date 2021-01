L’un des films qui devrait être l’un des plus spectaculaires de la phase quatre de l’univers cinématographique Marvel est ‘Spider-Man 3’, qui a été discuté sur le nombre de caractères attendus, y compris Tobey Maguire et Andrew Garfield au rôle de l’arachnide ainsi qu’à ses multiples méchants, mais apparemment, nous ne verrons pas seulement des personnages du passé, car selon un rapport, nous pourrions voir Scarlet Witch et Tony Stark dans ‘Spider-Man 3’.

Un grand nombre de personnages devraient voir dans le troisième volet de Spider-Man au sein du MCU, car il s’agira d’une version quelque peu en direct du Spider-Verse, où l’on a pu revoir les trois acteurs qui ont donné vie à l’un des personnages les plus importants de Marvel, en plus d’autres participations importantes, parmi lesquelles la rumeur de voir Charlie Cox dans le rôle de Daredevil.

Selon les informations de Daniel Richtman, nous avons pu voir Scarlet Witch et Tony Stark dans ‘Spider-Man 3’, puisque, selon ce rapport, les deux séries ‘WandaVision ‘, comme ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ et ‘Spider-Man 3’ ils seront très connectés. Dans le cas de Tony Stark, ce ne serait pas le retour d’Iron Man au MCU, mais plutôt une présence holographique enseignant Peter Parker.

Jusqu’à présent, ‘Spider-Man 3’, dont le nom officiel n’a pas encore été révélé, est toujours en phase de production, mais on en sait officiellement peu sur l’intrigue possible de ce film, car il a été gardé secret par mois, mais devrait sortir en salles d’ici la prochaine 17 décembre 2021 et il devrait être l’un des films les plus importants du genre des super-héros.