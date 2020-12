Ces derniers jours, il a été annoncé que Warner Bros avait pris une décision assez drastique pour 2021, puisque toutes ses productions arriveraient simultanément en salles et sur la plate-forme HBO Max, ce qui a pris l’industrie cinématographique par surprise, mais cette décision n’a pas plu à toutes les personnes impliquées et il a récemment été annoncé que James Gunn il est en colère contre Warner pour avoir pris “ The Suicide Squad ” en streaming sans le consulter.

L’un des films les plus attendus pour 2021 est ‘La brigade suicide’, qui est réalisé par James Gunn, qui serait ses débuts dans l’univers étendu de DC avec cette équipe de méchants et a une date de sortie du 6 août 2021En plus de travailler sur une série du personnage de Peacemaker qui est joué par John Cena.

Selon les informations du Hollywood Reporter, James Gunn est en colère contre Warner pour la décision d’apporter toutes ses premières simultanément à HBO Max, y compris “ The Suicide Squad ”, pour lequel il s’est vu offrir un “compensation”, ce qui n’est apparemment pas très bénéfique pour le réalisateur par rapport à Gal Gadot et Patty Jenkins, qui pourrait recevoir 10 millions de dollars pour porter ‘Wonder Woman 1984’ à la plateforme de streaming.

Curieusement, James Gunn n’a pas été le seul à montrer son mécontentement face à cette décision, depuis Christopher Nolan réalisateur, réalisateur ‘Principe’ a affirmé que c’était une mauvaise décision de la part de Warner, et que la société pourrait être impliquée dans un procès par Images légendaires pour avoir apporté le film ‘Godzilla contre Kong’ à la plateforme sans négociation préalable.