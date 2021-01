WB poursuit son projet de sortir plusieurs films en 2021 simultanément dans les cinémas et en streaming pour éviter de graves pertes économiques et que les gens puissent profiter en toute sécurité de ces productions, mais il y a des cinéastes qui ont mal vu cette stratégie, un exemple récent M. Night Shyamalan a critiqué Warner Bros et HBO Max pour cette décision.

Le réalisateur de ‘The Six Sense’ s’est entretenu avec le média Fandom pour promouvoir la deuxième saison de ‘Servant’, une production à laquelle il participe, il a été interrogé sur cette mesure, à laquelle il a répondu que Il est contre tout cela et estime que les entrepreneurs qui ont promu cette idée, soient patients pour ne pas nuire au grand écran.

“Vous devez juste deviner quelle est ma réaction à cela. Je ne l’approuve pas du tout. Pas du tout. Et surtout sans parler aux cinéastes. Ridicule. (C’est) évidemment une entreprise et je me sens mal pour tous mes collègues qui le sont. Ils ont découvert de cette façon et s’en occupent maintenant. Ce n’est pas la réponse … J’espère que nous reviendrons bientôt au cinéma. Trois mois, quatre mois, cinq mois, peu importe. Et que les deux peuvent coexister; que nous avons des divertissements. haut de gamme à la maison et on a des divertissements haut de gamme quand on veut sortir. Il n’est pas nécessaire de cannibaliser l’un pour l’autre », a expliqué le réalisateur.