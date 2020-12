En début d’année, la production de ‘Thor: l’amour et le tonnerre’, qui sera la quatrième tranche du dieu du tonnerre, qui montrera désormais le personnage de Janes Foster, joué par Natalie Portman, brandissant le Mjolnir, mais apparemment ce nouvel épisode aura un grand nombre de personnages nouveaux et déjà connus, mais apparemment il sera beaucoup plus grand qu’on ne le pensait, puisque Tessa Thompson a parlé de plus de personnages dans «Love and Thunder».

Lors du SanDiego Comic-Con 2019, les différents projets de la phase quatre du MCU ont été présentés, parmi lesquels “ Thor: Love and Thunder ” se démarque et ces derniers jours, le casting a été révélé petit à petit, dans lequel nous verrons une grande partie des gardiens de la Galaxie, en plus du retour de Valkyrie, joué par Tessa Thompson.

Lors d’une interview pour ‘The Playlist’, Tessa Thompson a parlé de plus de personnages dans ‘Love and Thunder’, comme il a déclaré que nous ne verrons pas seulement les Gardiens de la Galaxie, mais un large éventail de personnages nouveaux et déjà connus:

“Oui. Je peux prévoir qu’elle est définitivement le roi de New Asgard quand on la trouve. Je dirais qu’elle fait partie d’une aventure qui a impliqué Thor, dans le sens où elle s’appelle” Thor: Love and Thunder “. Et je dirais que Il se passe des choses intéressantes. Nous avons de nouveaux personnages; nous avons des personnes potentiellement d’autres endroits dans le MCU. Et puis nous avons des personnes, peut-être, que nous avons déjà vues. “

Bien qu’il n’ait pas été révélé que nous verrons plus de personnages, tout indique que ce sera l’une des livraisons les plus importantes de cette phase, puisqu’il a été confirmé que Balle chrétienne sera le méchant de cet épisode, car il donnera vie à Gorr le dieu boucher et le tournage devrait commencer en janvier 2021 pour être diffusé en salles par le 6 mai 2022.