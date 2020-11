L’acteur Jared Leto a eu des rôles importants dans de grands films, il a même été lauréat d’un Oscar, mais ces dernières années son travail a été éclipsé par la mauvaise réception de sa version de Joker dans ‘Suicide Squad’, qui se répétera pour ‘Ligue de justice de Zack Snyder’, mais malgré ce trébuchement, il aura une seconde chance dans le genre des super-héros avec «Morbius», Il a également été annoncé qu’il jouera dans un nouvel épisode de «Tron», mais apparemment ce ne sera pas qu’un film, puisque tout indique qu’il y aura une trilogie de «Tron» avec Jared Leto.

le film 1982 ‘Tron’ C’était une production qui, même si elle n’était pas très pertinente à l’époque, est devenue peu à peu une pièce culte en raison de ses effets spéciaux et de son intrigue innovante, donc en 2010, il y avait une suite, ‘Tron: Legacy’ et malgré une collection relativement bonne, il n’y avait pas de suite, mais après plusieurs années, il a finalement été annoncé qu’il y en aurait plus sur ce monde virtuel et ils se préparent déjà «Tron: Ares».

Selon les informations de sources proches de Disney, il y aura une trilogie ‘Tron’ avec Jared Leto, Depuis qu’il avait été question d’un film mettant en vedette l’acteur, mais apparemment, il avait conclu un arrangement non seulement pour jouer dans un film, mais une trilogie et explorerait beaucoup plus ce monde virtuel.

Jusqu’à présent, on sait que le Le réalisateur de ‘Tron: Ares’ jouera Garth Davis d’après le scénario de Jesse Wigutow et seule la participation de Leto a été confirmée, il faudra donc du temps à la production pour trouver les acteurs pour l’accompagner dans cette nouvelle histoire.