Dans une récente interview avec Good Morning America, l’acteur Patrick Dempsey (“ Le mariage de ma petite amie ”) a confirmé qu’il avait signé pour reprendre son rôle de Robert Philip dans la suite de “ Enchanted: Giselle’s Story ” qui frappera Disney + sous le titre ‘Désabusé». Dempsey retrouvera Amy Adams 14 ans après le premier film, dans une production qui débute ce printemps.

“Je viens de recevoir ce script pour le deuxième film, puis j’ai commencé à revoir et à prendre des notes”, a déclaré Dempsey. “On dit que nous commencerons à tourner le film au printemps, ce qui est passionnant.”

Vous vous souviendrez que le premier film réalisé par Kevin Lima, il a imaginé ce qui se passerait si l’une des joyeuses princesses Disney quittait son conte de fées pour vivre à New York. Le résultat était un film vraiment amusant qui a rapporté un montant brut mondial de 340 millions de dollars. Avec ce succès, il n’a pas fallu longtemps pour parler de sa suite, même si elle ne s’est pas matérialisée. Mais après quelques années et avec plus de 1,2 milliard de dollars à son actif provenant des ventes nationales, Disney a regagné l’intérêt pour la suite en 2014.

Adam Shankman, réalisateur de ‘Hairspray’ et ‘Rock of Ages’, reprendra la suite du film à succès de 2007 d’après un scénario de Rita Hsiao, Jessie Nelson, J.David Stem et David N.Weiss , qui sera basé sur les personnages créés par Bill Kelly pour le film original.