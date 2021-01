La rivalité entre DC Extended Universe (DCEU) et Marvel Cinematic Universe (MCU) a pris une pause, car cette semaine, il a été rapporté que la réalisatrice de ‘Wonder Woman 1984’ Patty Jenkins a félicité Taika Waititi pour ‘Thor : Ragnarok ‘de 2017 et a assuré que c’est le meilleur film de ces études.

Il faut se rappeler que Jenkins a un passé lié à la saga du dieu du tonnerre, puisqu’elle allait diriger 2013 “ Thor: The Dark World ” et a même eu l’idée du scénario inspiré de “ Roméo et Juliette ”, cependant, la maison des idées a choisi le mieux pour le cinéaste Alan Taylor («Terminator Genisys»).

Malgré ce qui précède, le réalisateur semble toujours avoir un penchant pour le personnage nordique, puisque lors d’une interview pour le podcast WTF avec Marc Maron, Patty Jenkins a félicité Taika Waititi pour ‘Thor: Ragnarok’, car “c’est bien exécuté “, devenant le live-action le plus remarquable de Marvel Studios:

“(‘Ragnarok’) était un si bon film. En fait, je suis tellement reconnaissant que Thor ait trouvé Taika parce que Taika est la personne la plus cool pour Thor. C’est incroyable ‘Thor: Ragnarok’ est l’un des meilleurs films Marvel de tous les temps, c’est tellement bon. Ce film est une pure joie et si bien exécuté … Cela n’a pas d’importance [si no te gustan las películas de superhéroes]. Taika est un grand cinéaste, et il vient de faire un excellent film. “

Elle a également raconté son histoire avec “ Thor 2 ”, un projet qui est venu avant de confirmer “ Wonder Woman ”, a expliqué qu’elle voulait faire un film de super-héros, après son succès avec “ Monster ”, alors Marvel Studios a écouté ses souhaits et le invités à travailler avec eux, malheureusement, il y avait des différences créatives quant à l’endroit où ils voulaient emmener le Avenger.