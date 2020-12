Lucasfilm a franchi une étape importante pour les femmes cinéastes lors de la journée des investisseurs, il a été annoncé que le réalisateur de “ Wonder Woman 1984 ” dirigera le film “ Rogue Squadron ”, il est donc confirmé que Patty Jenkins est le premier réalisateur de «Star Wars».

Après cela, le portail Yahoo a demandé à Jenkins comment il se sentait en entrant dans cette saga galactique, à laquelle elle a répondu qu’elle ressent une grande pression pour présenter un nouveau film dans la franchise, car plaire aux fans n’est pas une tâche facile, car ils sont assez stricts avec le contenu qui leur est présenté.

Au sujet de Patty Jenkins étant la première réalisatrice de «Star Wars», elle a répondu: «Si je peux être dans une position innovante pour ouvrir la voie à d’autres personnes, c’est incroyable. J’espère que je peux le faire. Mais heureusement (‘Wonder Woman ‘et’ Wonder Woman 1984 ‘) n’avaient pas non plus de pression. Je me suis donc habitué au fait qu’on ne peut vraiment rien y faire. Il suffit d’essayer de faire un bon film … “