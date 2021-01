L’interprète de Vision in the Marvel Cinematic Universe était sur le point de commettre une erreur qui ferait la fierté de Mark Ruffalo et Tom Holland. Il reste encore six épisodes à venir pour savoir comment WandaVision (la première série d’action en direct de la franchise) va changer la donne, donc Paul Bettany Vous ne pouvez pas vous permettre de commettre une imprudence qui résulterait, par exemple, de la gomme coincée dans les engrenages (clin d’oeil, clin d’œil). Heureusement, rien n’est arrivé aux adultes, mais il y a eu quelques révélations ambiguës et suffisamment pour nous exciter.

Dans une interview avec Lights, Camera, Pod, Paul Bettany a été interrogé sur «où seront les esprits» après avoir assisté au neuvième et dernier épisode de WandaVision, dont la première sur Disney Plus est prévue le 5 mars de cette année.

«Je pense qu’ils seront très surpris à la fin du spectacle. Je pense vraiment que les gens vont dire “Oh mon Dieu!” et ils vont voir le MCU sous un tout nouveau jour, et aussi ils auront une compréhension beaucoup plus profonde de la direction dans laquelle vous vous dirigez«A commenté le Britannique.

Et j’ajoute:

«Je dirais aussi que, vous savez, tant de choses sont divulguées et les gens découvrent certaines choses, mais il se passe quelque chose et cela a été gardé complètement secret. J’ai travaillé avec cet acteur avec qui j’ai toujours voulu travailler. Nous avons des moments explosifs ensemble et les scènes sont super. Je pense que les gens seront très excités.

Tout de suite et dans la même déclaration, Bettany a réitéré que cet acteur est quelqu’un avec qui elle aspire depuis longtemps à partager la scène. Il a commencé à dire: «J’ai toujours voulu travailler avec .. », mais aussitôt ses paroles se sont interrompues et il est perceptible dans son regard – à travers la vidéo de l’interview – qu’il a compris à quel point il était dangereux d’insister sur cette idée, au risque de révéler quelque chose de déplacé (un nom, peut-être?). Il a terminé la phrase avec “Ce sujet” et il a simplement souligné que les scènes partagées avec l’acteur énigmatique «sont assez intenses».

“Il y a des ragots que je n’aurais probablement pas dû vous dire et je vais probablement recevoir un appel de sécurité de Marvel disant: ‘Pourquoi diable avez-vous dit ça?’ Mais je l’ai fait et le voilà,” a plaisanté Bettany au fin de son discours.

Curieusement, Benedict Cumberbatch en tant que Docteur Strange (qui n’a jamais vraiment partagé un tableau avec Bettany dans le MCU) serait exclu, puisque les deux acteurs ont déjà travaillé ensemble dans le drame Creation (2009). L’acteur mystérieux de la fin de WandaVision est probablement quelqu’un de complètement nouveau dans la franchise et c’est là que la rumeur conviendrait. Evan Peters comme Quicksilver. Ou serait-il quelqu’un de nouveau à tous égards, par exemple, un interprète du démoniaque Méphisto?

Le quatrième épisode de WandaVision sortira vendredi prochain via Disney Plus. Allons ici pour les impressions de Cine PREMIERE du chapitre précédent.

paul bettany WandaVision



Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.