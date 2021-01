Regardez la bande-annonce du film Penguin Bloom dès maintenant. Basé sur une histoire vraie, le nouveau film avec Naomi Watts et Andrew Lincoln, raconte l’histoire d’une femme qui, après un accident en voyage, se retrouve en fauteuil roulant.

Naomi Watts dans Penguin Bloom, regardez la bande-annonce du film dès maintenant.

Naomi Watts joue Sam Bloom, une femme très active qui aime le sport et les voyages dans la nature. Cependant, sa vie change complètement lorsqu’il subit un accident dans un hôtel alors qu’il voyageait avec sa famille et, le dos brisé, il doit passer le reste de sa vie en fauteuil roulant. Ses enfants et son mari (joué par Andrew Lincoln) font de leur mieux pour la faire souffrir le moins possible, mais ce changement de vie l’a tout simplement dévastée. C’est alors qu’un petit oiseau (également blessé et incapable de voler) entre dans sa maison et ses enfants décident de l’adopter. Le nouveau membre de la famille, surnommé Pengiun («pingouin» et d’où le titre du film), aidera Sam à renouer avec lui-même et à renouveler sa volonté de vivre et de sourire à nouveau.

Naomi Watts porte sur ses épaules un drame émotionnel de survie, d’adversité et des nuances qu’un duel peut avoir. Douloureuse, mais pleine d’espoir, elle sera une candidate à la remise des prix.

Le film Penguin Bloom (dont vous pouvez déjà voir la bande-annonce) a été présenté en première au dernier Festival international du film de Toronto et bien qu’il ait une première sur Netflix aux États-Unis et dans d’autres territoires prévue pour le 27 janvier prochain, au Mexique, il n’a pas encore été confirmé quand nous pourrons le faire. regarder ou si ce sera via la même plate-forme de streaming. Mais gardons les doigts croisés que c’est bientôt.

Titre original: Pingouin Bloom

Réalisateur: Glendyn Ivin

Acteurs: Naomi Watts et Andrew Lincoln



