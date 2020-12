La série sur les aventures d’Eleven et ses amis a surpris le public actuel par l’influence des années quatre-vingt que l’on retrouve dans le spectacle et ce n’est pas seulement dans la musique qui accompagne certaines scènes ou les costumes comme la scénographie, mais aussi par les diverses références de films d’horreur dans «Stranger Things».

Il est bien connu que les frères Duffer se sont inspirés de divers films d’horreur et d’horreur pour créer la série mettant en vedette Millie Bobby Brown, certaines références sont très évidentes, tandis que d’autres moins, seuls quelques connaisseurs du genre auraient pu les reconnaître.

Donc, pour connaître diverses références de films d’horreur dans ‘Stranger Things’, ci-dessous, sept exemples seront mentionnés, qui ont été vus tout au long des trois premières saisons de l’émission produite par Netflix:

Esprit frappeur

L’un des moments qui ont le plus marqué les fans et dont on se souvient encore aujourd’hui, est le moment où Joyce Byers (Winona Ryder) Il peint un alphabet sur son mur illuminé de ses lumières de Noël pour l’aider à déchiffrer les messages que son fils Will (Noah Schnapp) lui envoie de Upside Down. Cette séquence a été influencée par «Poltergeist», un film réalisé par Tobe Hooper qui raconte l’histoire d’une famille qui vit dans une maison pleine de fantômes qui utilisent des objets tels que la télévision pour communiquer.

Extraterrestre

La saga “ Alien ” a également aidé à construire “ Stranger Things ”, car il existe plusieurs références, la première étant le tentacule qui envahit la gorge de Will pendant son séjour à Upside Down, cela est inspiré par la créature extraterrestre qui s’enfonce dans les visages des gens jusqu’à ce qu’ils soient exécutés. La seconde est quand ils trouvent où les œufs contenant les démodogs sont cachés, c’est similaire à ce que l’on voit dans les suites «Aliens» et «Aliens 3».

Gremlins

L’histoire de Gizmo a été une source d’inspiration pour l’amitié de Dustin Henderson (Gaten Matarazzo) et son démodog, Dart, parce que la similitude entre «Stranger Things» et «Gremlins», est que les deux montrent un jeune homme qui devient friand d’une créature inconnue, qui a une transformation qui avec le temps devient sombre comme dangereuse pour les gens.

L’Exorciste

“ Stranger Things ” ne pouvait pas mettre de côté le film d’horreur considéré par les experts comme le meilleur de son genre, “ The Exorcist ”, comme sa référence peut être vue dans la deuxième saison lorsque Will est possédé par Mind Flayer et plus tard cet être est expulsé de l’enfant avec l’aide de sa famille, quelque chose de similaire à ce qui arrive à Regan, le protagoniste dudit long métrage; même le maquillage et les costumes sont très similaires.

Halloween

Un autre classique du genre qui a influencé la série Netflix était “ Halloween ”, car dans la première saison Lucas (Caleb McLaughlin) mentionne qu’Eleven s’est peut-être échappé d’une maison de fous tout comme Michael Myers, le protagoniste psychopathe dudit film, s’ajoute au fait que pour la deuxième saison, Max se déguise en ce personnage.

Le brouillard

‘The Fog’, mieux connu sous le nom de ‘La Niebla’, a été une autre source d’inspiration pour l’émission télévisée, puisque dans le film un annonceur parvient à transmettre un message à l’au-delà par la radio, tandis que dans «Stranger Things», les enfants utilisent également la radio pour communiquer avec d’autres dimensions parallèles et ainsi retrouver leur ami Will. Un autre point est que le film se déroule également dans une petite ville.

Allume feu

Onze, une fille qui a servi d’expériences pour une agence gouvernementale secrète, après que sa mère ait également été un cobaye pour différentes enquêtes. Ce personnage est inspiré par Charlie, protagoniste de ‘Firestarter’, adaptation cinématographique du roman du même nom de Stephen King, qui raconte l’histoire d’une fille qui a la capacité de mettre le feu à des objets avec son esprit, mais qui doit fuir avec son père une agence qui veut la capturer. Ce qui est remarquable, c’est que sa mère a également participé à des expériences et que son père saigne du nez, comme Eleven.