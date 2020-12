La deuxième partie de Wonder Woman peut ne pas avoir d’apparitions spéciales d’autres super-héros de l’univers étendu DC (DCEU), mais elle a le camée de La famille de Gal Gadot dans ‘Wonder Woman 1984’, ce que peut-être beaucoup de spectateurs n’ont-ils pas réalisé.

Ensuite, il y aura des spoilers pour «WW 1984».

Selon une interview pour FOX, la même protagoniste de ce nouveau film a avoué que son mari et ses deux filles avaient participé au live-action de la scène finale où Diana Prince est dans la rue pendant les célébrations de décembre et voir plusieurs enfants s’amuser ainsi que des parents jouer avec la neige.

“J’ai deux filles, toutes deux apparaissent, la plus âgée est apparue avec Asa, le fils de Patty (Jenkins) et la plus jeune, dont j’étais enceinte pendant le re-tournage de ‘Wonder Woman’, la première, était là avec mon mari. Et Je n’aurais pas pu faire le film sans le soutien de ma formidable famille, et les avoir filmés avec moi, parce qu’ils en font partie, signifiait beaucoup. C’est un souvenir incroyable que nous chérirons toujours », a expliqué l’actrice.