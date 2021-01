‘The Mangrove’ est la première tranche de ‘Petite hache’, l’anthologie écrite et mise en scène par Steve McQueen qui s’inspire directement ou indirectement d’événements réels réalisés par la communauté noire de la ville de Londres entre les années 1962 et 1989. Cinq tranches de durée variable que Movistar + fera en première dans notre pays tous les jeudis à partir de aujourd’hui 7 janvier 2021, à raison d’un par semaine avec ‘Lovers Rock’, ‘Red, white and blue’, ‘Alex Wheatle’ et ‘Education’ les titres de ses quatre autres tranches.

«El Mangrove» recrée la soi-disant «Marche à la mangrove» de 1970 et le procès qui a suivi auquel neuf militants ont été soumis, arrêtés après avoir protesté avec des centaines de manifestants contre la violence exercée par la police métropolitaine contre la communauté noire de Notting Hill. Parmi les tribunaux figuraient Altheia Jones-LeCointe, du mouvement britannique Black Panther, ou Frank Crichlow, propriétaire du restaurant emblématique The Mangrove, d’où la répression policière est née et au centre des manifestations.

Son synopsis est très clair et les intentions de Steve McQueen sont tout aussi claires: Blanc et embouteillé, noir et prison. C’est un travail ouvert et explicite de dénonciation dans lequel, fondamentalement, comme dans le jeu de dames, le monde est divisé en bien et en mal: au fond, noir et blanc. McQueen ne cache ni ne joue la distraction et va dégeler presque du début, presque jusqu’à la fin, touchant en quelques instants la caricature malicieusement raide de ce cinéma de protestation morale et hautaine qui a tant de propagande pour la classe moyenne riche.

Maintenant, en plus de son intérêt personnel pour l’histoire, McQueen a également le même talent qui l’a mis sur la carte avec «Hunger» pour transformer «The Mangrove» en quelque chose de plus qu’une bataille de grand-mère. Comme pour “ Au nom du père ”, cette première tranche de ‘Petite hache’ il se superpose au modèle d’histoire souvent ancien et archaïque qu’il représente, lui conférant honneur, dignité et crédibilité. D’une humanité latente qui, malgré sa bavure populiste et / ou démagogique, travaille dans la mesure où elle raconte une histoire qui n’est peut-être que la sienne.

Son histoire, et rien que son histoire. Malgré les regrets, et malgré le caractère archétypal et frivole de son approche et de son développement, en particulier presque tout ce qui concerne les «blancs», ‘El Mangrove’ se distingue comme une production des plus intéressantes par sa bonne impulsion. la concision narrative et dramatique de McQueen, les performances sincères de Shaun Parkes et Letitia Wright ou surtout, peut-être plus important encore, le sentiment notoire que l’histoire n’a pas à juger l’histoire, il suffit de montrer aux participants de cette histoire, à 9 Mangrove, pour qu’elle coule.

Cela semble être le cas, mais «El Mangrove» n’est pas le bon produit de rouleau typique produit par algorithme dans certains bureaux. L’obtus de sa partie “plus blanche”, réduisant la police à des sbires impersonnels d’un méchant de James Bond, limite le contexte aux marges d’une chronique, concise et directe, personnelle mais honnête, qui à son tour est recueillie autour l’indélébile, ses victimes. McQueen va au tribunal non pas pour juger, mais pour témoigner sur un fait spécifique qui, en revanche, met en évidence comment celui qui juge en fonction de la race est voué à être abandonné par l’histoire.

Par Juan Pairet Iglesias



