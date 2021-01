‘Red, white and blue’ est le troisième volet de ‘Small Axe’, l’anthologie écrite et réalisée par Steve McQueen qui s’inspire directement ou indirectement d’événements réels réalisés par la communauté noire de la ville de Londres entre les années 1962 et 1989 Cinq livraisons de durée variable que Movistar + lance dans notre pays tous les jeudis depuis le 7 janvier 2021, à raison d’une par semaine étant ‘La mangrove‘,’Les amoureux du rock»,« Alex Wheatle »et« Education »les titres de ses quatre autres épisodes.

“Rouge, blanc et bleu” raconte l’histoire de Leroy Logan, un jeune médecin légiste qui aspire à plus que son travail de laboratoire solitaire. Lorsqu’il assiste à l’agression de son père par deux policiers, Leroy retrouve une vocation qui s’éternise depuis l’enfance: devenir policier. Une ambition née de la volonté délirante de changer les attitudes racistes des autorités de l’intérieur.

Et ils vont trois sur trois. Comme ceux de «The Mangrove» et «Lovers Rock», le synopsis de «Rouge, blanc et bleu» est aussi clair que les intentions de Steve McQueen à son égard. Un classique, changez le système de l’intérieur. Utilisez-le pour corriger vos embarras. Leroy Logan respecte ce que signifie être flic, mais pas ce que certains en pensent. Une relation d’amour et de haine qui donne autant qu’elle en retire.

Parce qu’il est toujours “un noir” au pays des blancs, vu de la même manière des deux côtés de la loi: Parce qu’il n’est pas policier, c’est “un homme noir” habillé en policier. Ses mérites professionnels incontestables importent peu, car il a gagné l’uniforme avec ses efforts. La couleur de la peau l’emporte sur la couleur dudit uniforme. «Rouge, blanc et bleu» affecte si fortement ce leitmotiv qu’il semble que nous le tournions pour la première fois.

Comme si nous l’avons tourné pour la première fois.

McQueen roule d’une main ferme et déterminée cette histoire impeccable et extrêmement efficace, tout à fait en phase avec la sécheresse concise et la rugosité narrative des thrillers des années 70. À peine 80 minutes de séquences très bien utilisées où il n’y a pas de point sans fil, ni de scène qui n’enrichissent pas l’univers personnel de Leroy Logan, un personnage très bien joué par un John Boyega qui progresse bien.

Comme à ‘Detroit’, Boyega assiste à l’abus de l’insigne avec la colère contenue de celui qui en porte un, bien que dans ‘Rouge, blanc et bleu’ la colère se transforme en impuissance: celle de l’individu seul contre le système. Ou contre un monde qui a tendance à juger le livre par la couverture. McQueen sait ce qu’il joue et il montre qu’il sait à quoi il joue: «Rouge, blanc et bleu» est objectivement parlant, une production sans appel.

Peu importe toute autre considération possible: l’impuissance de Leroy Logan finit par être la nôtre, assis là, prenant un verre de vin avec son père. Une touche finale comme celle de ‘Lovers Rock’, enveloppée dans ce cas dans un halo doux-amer, clairement bouleversé par un système, ou un monde déterminé à défendre l’individu au prix de battre ce même individu comme s’il n’y avait pas de lendemain qui cela ne semble jamais venir.

Au-delà de la couleur de la peau, «Rouge, blanc et bleu» présente une histoire intemporelle avec laquelle il est facile de s’entendre quand, comme c’est le cas, elle est si bien planifiée qu’elle est si efficace. 80 minutes qui en savent peu mais qui ne manquent de rien, un plaidoyer qui fonctionne aussi bien qu’un plaidoyer qu’un film. Comme un plaidoyer brut et intense sous la forme d’un film capable de nous infecter de son angoisse pour un monde dans lequel les injustices sont présentes, et continuent d’être à l’ordre de toutes les heures de la journée.

Par Juan Pairet Iglesias

@Wanchopex