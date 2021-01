Après avoir joué le diabolique Phoenix Buchanan dans ‘Paddington 2’, Il a été révélé que l’acteur Hugh Grant voulait être dans ‘Paddington 3’, mais il a avoué que pour cette suite il souhaitait travailler avec une actrice hollywoodienne de renom: Nicole Kidman.

L’artiste de 53 ans était déjà dans la saga des ours en tant que dangereux taxidermiste Millicent Clyde dans le premier film de 2014 et bien qu’elle ne soit pas revenue pour sa suite, la protagoniste de “ Bridget Jones’s Diary ”, a avoué le portail Digital Spy qui veut que son personnage fasse équipe avec ce méchant.

“Oui, on devrait faire ça. Et puis une momie est exécutée et je suis le suspect. On devrait mélanger les deux choses”, a expliqué l’acteur. Bien qu’il doive être précisé que aucune mise à jour tierce depuis plus de deux ans, cependant, il semble que le projet est toujours en cours, bien que le réalisateur original, Paul King, ne serait pas là, mais Grant a reconnu son travail derrière la caméra.

“Je l’ai vu l’autre jour. Mon Dieu, c’est un bon film. Juste en termes de cinéma, c’est un génie, Paul King. C’est tellement inutile d’être aussi bon. C’est juste la suite d’un film semi-animé pour enfants. Mais c’est un véritable monument du cinéma. Je le crois vraiment. C’est brillamment fait », a avoué la célébrité anglaise à la même source.

Bien que Hugh Grant veuille être dans «Paddington 3», on ne sait pas si l’absence de King affectera cela; pour discuter des raisons pour lesquelles le directeur ne reprendra pas ce poste, producteur David Heyman Il a dit: “Paul est impliqué là-dedans, je voulais qu’il soit impliqué parce que je pense qu’il est une voix si importante, mais je ne pense pas qu’il la dirige. Il a travaillé sur l’idée … il a eu l’idée avec Simon Farnaby et Mark Burton et ensuite ils l’ont développée et Ils reviennent pour plus, dans les deux sens, puis ce sera écrit et Paul viendra et secouera un peu. Mais c’est un collaborateur incroyable, Paul. Très positif, très solidaire. “