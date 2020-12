Après de nombreux retards, enfin ‘Wonder Woman 1984’ est arrivé dans les salles et sur la plateforme HBO Max, mais son accueil a été mitigé et il n’a pas fini de plaire à tous les fans de cette héroïne et il a récemment été annoncé que “ Wonder Woman 1984 ” avait une faible note en IMDb, même en dessous «Suicide Squad», considéré comme le pire film de l’univers étendu DC.

Le nouveau film mettant en vedette Gat Gadot et réalisé par Patty Jenkins a connu beaucoup de retards, mais finalement il semblait qu’il arriverait simultanément dans les salles et sur la plateforme de HBO Max chercher à toucher un plus grand nombre de public, ce qui a été très bénéfique économiquement pour Warner et DC.

Malgré une bonne collection, la réception de ce film a été mitigée et même “ Wonder Woman 1984 ” a une faible cote IMDb, où il apparaît avec une note de 5,7, au dessous de “ Suicide Squad ” de David Ayer qui a une cote de 6,0, ce qui le qualifierait de pire film du DCEU.

Tout au long de ces jours, les fans ont montré leur mécontentement face à l’intrigue et aux méchants, ainsi qu’un changement de ton notoire, qui laisse derrière lui la version présentée par Zack Snyder, mais d’un autre côté, certains ont beaucoup défendu cette version plus proche du personnage classique, laissant de côté la version sombre.

Après la sortie de ‘Wonder Woman 1984’, il a été annoncé que Patty Jenkins reviendrait pour diriger le troisième opus de cette héroïne, qui marquerait le retour de Gal Gadot dans le rôle de Diana Prince, en plus d’attendre la sortie de ‘Ligue de justice de Zack Snyder’ en mars 2021.