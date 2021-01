Avec le décès de Chadwick Boseman, Marvel Studios a commencé à planifier la deuxième partie de King of Wakanda sans avoir à changer d’acteur principal, alors pour en savoir plus sur l’ambitieux long-métrage, le président de la maison des idées, Kevin Feige a pris la parole de ‘Black Panther 2’.

Lors de la campagne publicitaire de la série “ WandaVision ”, le producteur a été interrogé sur la nouvelle aventure de T’challa, qui a soulevé l’intrigue de millions de fans du super-héros, il a donc répondu que l’action en direct se concentrera sur La mythologie Wakanda qui est présentée dans les bandes dessinées et qui n’a pas été explorée sur grand écran:

“Une grande partie des bandes dessinées et de ce premier film est le monde de Wakanda; c’est un endroit à explorer plus avant avec des personnages et différentes sous-cultures. C’était toujours et initialement l’objectif principal de l’histoire suivante”, a expliqué le réalisateur du portail. avant la date limite.

De même, lorsque Kevin Feige a parlé de “ Black Panther 2 ”, il a expliqué que le réalisateur Ryan Coogler a commencé à écrire le scénario, qui devra rendre une sorte d’hommage au défunt acteur, en plus de continuer avec la saga du Super-héros africain:

“Nous n’allons pas avoir de CG Chadwick et nous n’allons pas modifier le casting de T’Challa. Ryan Coogler travaille très dur en ce moment sur le scénario avec tout le respect, l’amour et le génie qu’il a, ce qui nous donne une grande consolation, c’est pourquoi on a toujours essayé de promouvoir la mythologie et l’inspiration de Wakanda. Il y a aussi la tâche d’honorer et de respecter les apprentissages et les enseignements en cours du Tchad. “

Pour le moment, il n’y a plus d’informations sur le film comme l’intrigue ou si le titre de Black Panther tombera désormais sur les épaules de Shuri joué par Letitia Wright, car sa date de sortie est confirmée pour le 8 juillet 2022. nous devons attendre la prochaine première de ‘WandaVision’ qui aura lieu le 15 janvier 2021, Alors pour embaucher Disney + et profiter de cette série, cliquez ici.