Après que la pandémie de Covid-19 ait changé les plans à l’échelle mondiale, interrompant les productions et fermant les salles, tous les studios ont été contraints de retarder leurs prochaines sorties, mais l’année prochaine semble être meilleure, par exemple C’est le calendrier de sortie de Disney 2021.

Il est clair que 2021 sera une année énorme pour le divertissement, avec des films et des projets de télévision censés sortir en 2020 occupant tout l’espace disponible.

Les studios eux-mêmes ont diverses productions en attente de sortie pour la nouvelle année, et Clairement, ce pourcentage est plus élevé pour Disney, qui possède beaucoup de propriété intellectuelle.

Les divisions de Walt Disney comprennent Pixar, Marvel, Star Wars, les studios du 20e siècle et le nouveau service de streaming, Disney +, donc au total, plus de 30 nouveaux films et émissions de télévision arriveront en 2021.

Près de deux semaines après la présentation de Disney Investor Day, le calendrier de sortie de Disney 2021 a été annoncé, avec 32 productions au total, dont deux restent sans titre pour le moment.

En ce qui concerne les projets qui ont des titres, vous trouverez ci-dessous la liste complète qu’ils ont partagée avec des dates exactes, ou dans certains cas une approximation proche, beaucoup d’entre eux ont été présentés pour la première fois lors de l’événement avec des investisseurs.

Il est important de se rappeler que les dates sont pour les États-Unis, mais on a vu récemment, notamment avec le lancement du service de streaming dans la région, que Disney fait ses premières simultanées en Amérique latine.

‘WandaVision’ – 15 janvier 2021 à Disney + (Marvel Studios) ‘Pixar Popcorn’ – janvier 2021 à Disney + (Pixar) ‘Flora & Ulysses’ – 19 février 2021 à Disney + ‘Raya et le dernier dragon’ – 5 Mars 2021 dans les salles et avec supplément sur Disney + (Disney Animation) ‘The King’s Man’ – 12 mars 2021 dans les salles (20e siècle) ‘The Falcon and the Winter Soldier’ ​​- 19 mars 2021 sur Disney + ( Marvel Studios) ‘Bob’s Burgers’ – 9 avril 2021 dans les salles (20e siècle) ‘Ron’s Gone Wrong’ – 23 avril 2021 dans les salles (20e siècle) ‘Black Widow’ – 7 mai 2021 dans les salles (Marvel Studios) ‘Free Guy’ – 21 mai 2021 en salles (20e siècle) ‘Loki’ – mai 2021 à Disney + (Marvel Studios) ‘Luca’ – 18 juin 2021 en salles (Pixar) ‘Shang-Chi et the Legend of the Ten Rings ‘- 9 juillet 2021 en salles (Marvel Studios)’ Jungle Cruise ‘- 30 juillet 2021 en salles (Disney Live Action)’ Deep Water ‘- 13 août 2021 en salles (20e Century) ‘The Beatles: Get Back’ – 27 août 2021 (Walt Disney Studios) «Et si…?» – Été 2021 sur Disney + (Marvel Studios) ‘Dug Days’ – Automne 2021 sur Disney + (Pixar) ‘Death on the Nile’ – 17 septembre 2021 dans les salles (20e siècle) ‘The Last Duel’ – 15 octobre 2021 dans les salles (20e siècle) ‘Eternals’ – 5 novembre 2021 dans les salles (Marvel Studios) ‘Encanto’ – 24 novembre 2021 dans les salles (Disney Animation) ‘West Side Story’ – 10 décembre 2021 ( 20e siècle) ‘Ms. Marvel ‘- fin 2021 sur Disney + (Marvel Studios)’ Hawkeye ‘- fin 2021 sur Disney + (Marvel Studios)’ The Book of Boba Fett ‘- décembre 2021 sur Disney + (Lucasfilm)’ Diary of a Wimpy Kid ‘- 2021 à Disney + (20e siècle) ‘Tout le monde parle de Jamie’ – 2021 dans les théâtres (20e siècle) ‘Nuit au musée’ – 2021 à Disney + ‘Star Wars: The Bad Batch’ – 2021 à Disney + (Lucasfilm)