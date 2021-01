Après avoir conclu un accord avec Legendary pour éviter une action en justice, Warner a confirmé que ‘Godzilla contre Kong’ arrivera simultanément dans les salles de cinéma et sur le HBO Max et sa première était même avancée, 21 mai au 26 mars 2021, mais il semble que certains détails manquent encore pour sa première, puisque ce jour-là, il a été annoncé qu’ils retardaient “ Godzilla vs Kong ” d’une semaine.

Le week-end dernier, la bande-annonce de ce premier crossover de la MonsterVerse où nous avons vu la première confrontation de ces monstres, au moins à Hollywood, plus certaines scènes montrent ce qui semble être Mechagodzilla, un personnage qui n’a pas été officiellement annoncé mais sa participation à cette bataille épique est plus qu’évidente.

Ce jour, le magazine Variety vient de confirmer que retarder une semaine ‘Godzilla vs Kong’, puisque sa date de sortie va de 26 mars au 31 mars 2021, mais les raisons du changement de date sont encore inconnues, bien que ce ne soit que quelques jours et soit encore plus tôt que prévu.

Il faut se rappeler que Warner Bros. a dû conclure un accord monétaire avec Legendary, car il devait accorder environ 160 millions de dollars d’amener ce film sur la plateforme HBO Max, ce qui a été annoncé sans préavis à la société de production, car pour éviter d’autres mouvements dans son calendrier, toutes les productions Warner de 2021 arriveraient simultanément dans les salles et sur cette plateforme de streaming, quelque chose qui n’a pas fini de plaire à des personnalités comme Lana Wachowski et James Gunn, administrateurs de ‘The Matrix 4’ et ‘The Suicide Squad’ respectivement.