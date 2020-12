Les productions des années 80 et 90 font un retour grâce à la nostalgie devenue quelque chose de positif pour le cinéma et il semble que cela ne s’arrêtera pas dans peu de temps, car il continue de chercher à ramener des histoires intéressantes qui peuvent devenir des franchises et l’une de ces productions oubliées pourrait revenir très bientôt, puisqu’ils préparent apparemment un redémarrage de «Stargate».

Avant que ‘Independence Day’, ‘The Day After Tomorrow’ et ‘2012’, le directeur Roland Emmerich a commencé à avoir une plus grande pertinence avec «Stargate», Production de 1994, qui nous a montré une histoire futuriste du voyage dans le temps, liée à la culture égyptienne, mais malgré une collection favorable et bien accueillie par le public et la critique, il n’y a pas eu de suite, seulement une série spin-off et depuis 2013, on parle d’un redémarrage, ce qui n’est pas arrivé à ce jour.

Comme l’a dit l’informateur Daniel Richtman, Ils préparent un redémarrage de ‘Stargate’, car il y a des intérêts dans un redémarrage de ce film pour devenir une franchise majeure de science-fiction, mais il est encore très tôt en développement, donc cela peut prendre un certain temps avant que nous ayons plus d’informations ou il sera finalisé. officiel.

Malgré le fait que le film soit arrivé il y a plus de 25 ans, il a un bon nombre de fans et un thème intéressant qui pourrait bien être exploité en tenant compte du développement d’effets spéciaux, il n’est donc pas exclu qu’il puisse être repris pour un Un avenir pas trop lointain et voyez cette histoire de voyage dans le temps avec des extraterrestres inclus.