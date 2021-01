L’une des décisions les plus difficiles prises par Warner a été de diffuser toutes ses sorties 2021 simultanément dans les salles et sur la plate-forme de diffusion. HBO Max, qui n’a pas fini de plaire à de nombreux producteurs et réalisateurs, dont Legendary et Christopher Nolan, mais apparemment une autre production prépare une bataille juridique, car apparemment Lana Wachowski ne veut pas «Matrice 4» en streaming et demande que ce soit dans les salles.

Après presque 20 ans, l’acter Keanu Reeves revient pour jouer le rôle de Neo, alors qu’un quatrième opus de ‘Matrix’ est en cours de préparation, cette fois réalisé uniquement par Lana Wachowski, où nous verrons également le retour de Carrie A. Moss comme Trinity et devrait sortir en salles en décembre 2021.

Selon les informations provenant de sources proches de la production, Lana Wachowski ne veut pas de streaming ‘Matrix 4’ et elle veut que ce film ne soit diffusé que dans les salles et elle ne semble pas disposée à changer ses plans comme l’ont fait d’autres réalisateurs et producteurs.

Alors que Warner a pu négocier avec certains réalisateurs et acteurs, c’est le cas avec Gal Gadot et Patty Jenkins, qui ont reçu un montant de 10 millions chacun pour compenser les collections, en plus de la rumeur d’un accord millionnaire d’environ 160 millions avec légendaire à emporter ‘Godzilla contre Kong’ à HBO Max, afin que Warner puisse perdre plus que gagner avec cette décision hâtive.

Bien qu’il reste encore près d’un an avant la première de “ Matrix 4 ”, ils pourraient donc soit parvenir à un accord avec Lana Wachowski, soit la pandémie pourrait permettre une plus grande ouverture dans les salles dans les mois à venir qui profite à la fois les pièces.