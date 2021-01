Selon Deadline, l’acteur Rami Malek (“ Bohemian Rhapsody ”) et la star du MCU Zoe Saldana (“ Guardians of the Galaxy ”) feront partie du projet à venir du cinéaste renommé Russell (“ The Great American Scam ”) pour Nouveaux studios de régence et du 20e siècle.

Le film sans titre défini a déjà commencé sa production, comptant également avec la participation de Christian Bale (“ Le vice du pouvoir ”), Margot Robbie (“ Il était une fois à … Hollywood ”) et John David Washington (“ Infiltré dans le KkKlan ‘), ce dernier remplaçant Michael B. Jordan (‘ Creed II. The legend of Rocky ‘), qui finalement ne sera pas du jeu.

Russell a écrit et réalisé un film dans lequel retrouver Bale pour la troisième fois après “ The Fighter ” (2010), un film pour lequel l’interprète a remporté l’Oscar du meilleur second rôle, et le “ Great American Scam ” susmentionné. (2013), qui a reçu sept nominations aux Golden Globes dans les principales catégories.

Pour le moment, les détails de l’intrigue imaginée par Russell lui-même sont tenus secrets, bien que le médium avance que le film, qui aura le triple oscarisé Emmanuel Lubezki comme directeur de la photographie, a récemment commencé sa production dans la ville. de Los Angeles.

Le film sera produit par Arnon Milchan, Matthew Budman et Anthony Katagas pour New Regency.