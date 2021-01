La première de la bande-annonce de ‘Godzilla contre Kong’ Le week-end dernier est devenu un événement, puisque les réseaux sociaux ont créé un grand nombre de théories concernant l’intrigue, en plus de diviser entre le soutien de ces deux monstres, mais pas seulement les fans se sont exprimés au sujet de ce crossover, comme il a été récemment annoncé que le réalisateur Guillermo del Toro veut un crossover «Godzilla vs Kong» et «Pacific Rim».

Le réalisateur mexicain Guillermo del Toro est l’un des plus grands spécialistes du genre d’horreur et de tout ce qui touche à ce type de sujet et en 2013 il a sorti le film ‘Pacific Rim’, qui a été clairement inspiré par le genre de kaijus, puisque l’intrigue se concentrait sur des monstres d’une autre dimension, les humains créent donc des robots géants pour les arrêter, ayant des influences allant de Godzilla, roi Gong, jusqu’à «Evangelion» ou «Mazinger Z».

Grâce à leurs réseaux sociaux, il a été annoncé que Guillermo del Toro veut un crossover ‘Godzilla vs Kong’ et ‘Pacific Rim’, Puisqu’une scène de la bande-annonce de ce crossover a rappelé le style de son film de 2013, je n’exclurais donc pas un crossover à l’avenir:

“Personnellement, j’aime voir des néons, des batailles navales, des démolitions de bâtiments, etc. parce que secrètement, peut-être, l’univers PAC RIM coexiste dans le Kaijuverse de LEGENDARY, et peut-être qu’un jour ils pourront s’affronter!”

Bien que le MosnterVerse semble être un peu lent par rapport à leurs projets et peut-être qu’ils prennent ces mots en compte et qu’à l’avenir ils pourraient avoir une bataille, ce qui n’est pas déraisonnable étant donné que ‘Pacific Rim ‘ a été produit par Légendaire et Warner tout comme le MonsterVerse.