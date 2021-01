Le calendrier de Marvel Studios a été l’un des plus touchés en raison de la pandémie de coronavirus, car elle a causé ‘Veuve noire’ Il sera retardé d’un an, obligeant les autres productions à passer par leurs premières et il semble que ce problème n’ait pas fini d’affecter l’univers cinématographique Marvel, depuis Elizabeth Olsen confirme que Le tournage de ‘Doctor Strange 2’ s’est arrêté à Londres en raison de l’augmentation des cas de Covid-19.

Les productions de Marvel Studios ont été l’une des plus touchées en raison de la pandémie, car elle a interrompu le tournage de plusieurs séries, y compris ‘Le faucon et le soldat de l’hiver’, en plus de certains films, qui ont finalement pu revenir aux enregistrements sous les plus hautes mesures de sécurité, mais apparemment même pas cela n’a servi à avancer.

Lors d’un entretien avec Jimmy Kimmel Live avec l’actrice Elizabeth Olsen pour la promotion de la série «WandaVision», a confirmé que Le tournage de ‘Doctor Strange 2’ s’est arrêté en raison de l’augmentation du nombre de cas de Covid-19 et on ne sait pas quand ils pourront retourner sur les plateaux au Royaume-Uni:

«Puisque les hôpitaux sont débordés ici, nous ne pouvons pas retourner au travail tant que ça ne s’est pas calmé, donc je suis sûr que je suis là et vraiment reconnaissant de pouvoir travailler. Disney m’a occupé pendant la quarantaine.

‘Docteur étrange dans le multivers de la folie’ avait déjà commencé sa phase de production au Royaume-Uni sous la direction de Sam Raimi et sa première est prévue pour le 25 mars 2022 On ne sait donc pas s’ils devront à nouveau revivre la première de ce film, bien que cela puisse dépendre du moment où la production est arrêtée.