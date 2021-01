L’une des premières productions à retarder sa première en raison de la pandémie de coronavirus était “ No Time to Die ”, qui devait sortir en avril 2020 mais a été retardée d’un an, donc sa première est très proche, mais apparemment, la production n’est pas tout à fait sûre que ce soit le bon moment pour sa sortie, il est donc très probable que ‘Pas le temps de mourir’ sera à nouveau retardée.

Après que les premiers cas de Covid-19 aient commencé à être détectés hors d’Asie, Certaines productions ont commencé à prendre des mesures préventives, l’une d’elles était “ No Time To Die ”, qui a changé sa date de création en septembre 2020, pour la changer plus tard en avril 2021, ce qui la retarderait d’un an et devrait être avoir une grande collection, car ce sera la fermeture de Daniel Craig dans le rôle de l’agent 007.

Selon les informations de Daniel Richtman, ‘No Time to Die’ sera à nouveau retardé, car, selon ses propos, il a entendu dire qu’il est envisagé de reporter sa première d’un mois de plus et qu’elle arriverait pour mai 2021, même si ce n’est pas long, mais cela donnerait le temps aux cinémas de commencer à ouvrir et d’avoir un le plus haut chiffre d’affaires, en particulier en Europe, l’un des marchés les plus importants pour ce film.

“ No Time to Die ” sera la clôture de Daniel Craig dans le rôle de James Bond, qui a été très bien accueilli par le public et selon certaines sources, la première de ce film attend le nouvel acteur qui assumera le rôle, qu’ils indiquent sera Tom Hardy, bien que ce ne soit pas encore officiel.