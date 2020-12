La phase quatre de l’univers cinématographique Marvel nous apportera un grand nombre de nouveaux personnages, dont beaucoup sont peu connus même des lecteurs de bandes dessinées et l’un d’eux est Shang-Chi, qui aura son premier film solo, qui a récemment terminé ses enregistrements et a commencé sa phase de post-production, mais le travail de ses protagonistes a été assez ardu, car Simu liu Il a montré à son physique qu’il pouvait jouer dans ce film.

Les acteurs qui rejoignent le genre des super-héros doivent généralement faire de grands sacrifices, car ils doivent généralement gagner beaucoup de muscle, un exemple en est Chris Pratt, qui avant de prendre le rôle de Star-Lord pour ‘Guardians of the Galaxy’ Il était connu pour être un acteur en surpoids, qui devait changer et avoir une activité physique intense pour jouer le personnage.

Grâce à ses réseaux sociaux, Simu Liu a montré son physique dans lequel il a réussi à jouer ‘Shang-Chi et la légende des dix anneaux’, qui sera le deuxième film de la phase quatre du MCU après “ Black Widow ”, ceci après le réarrangement dans le calendrier de Marvel Studios à la suite de la pandémie de coronavirus et maintenant sa date de sortie est prévue pour 9 juillet 2021.

Peut-être que l’un des films les moins connus de son intrigue est “ Shang-Chi et la légende des dix anneaux ”, car on sait seulement qu’un tournoi d’arts martiaux sera une partie importante de l’intrigue et que le méchant sera le vrai mandarin, suppression de la version apparue dans ‘Iron Man 3’, bien que l’on ne sache pas qui l’interprétera.