L’une des plus grandes surprises de 2020 a été la première de ‘Sonic l’hérisson’, qui a obtenu un très bon accueil du public et de la critique, en plus de réaliser une collection assez favorable avant la fermeture des salles de cinéma à travers le monde, donc une suite s’est rapidement confirmée et il semble que le début des enregistrements comme il était annoncé que l’actrice Tika Sumpter reviendra à «Sonic 2».

L’actrice Tika Sumpter a donné vie au personnage Maddie Wachowski, la femme du shérif Tom Wachowski, qui est joué par James Marsden, il avait donc un rôle important dans ce film et on ne savait pas s’il allait revenir pour la suite, car on en sait peu sur la deuxième partie.

Grâce à une interview pour Live avec Kelly et Ryan, il a été révélé que Tika Sumpter revient dans ‘Sonic 2’Il a également été confirmé que les enregistrements de cette deuxième partie commenceraient en mars prochain à Vancouver comme son prédécesseur, en plus que certaines scènes seraient enregistrées à Hawaï.

Jusqu’à présent, on en sait peu sur la suite, car on sait que Tim Fowler reviendra en tant que réalisateur et bien que cela n’ait pas été annoncé, c’est presque un fait le retour de Jim Carrey et James Marsden et l’une des plus grosses rumeurs est que jointures serait l’un des nouveaux personnages qui apparaîtront à l’écran, en plus de Prower Miles “Tails”, qui est apparu dans une scène post-crédits.

Actuellement, il y a de la propagande pour la date de sortie de ‘Sonic 2’ pour le 8 avril 2022, mais nous devrons attendre s’il n’y a pas une sorte de retard en raison de la pandémie de coronavirus.