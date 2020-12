Après de multiples retards, enfin le deuxième film solo de cette héroïne jouée par Gal Gadot arrivera aux cinémas et simultanément à la plateforme de HBO Max, mais jusqu’à présent, on en sait peu sur l’intrigue, car le retour de Steve Trevor est quelque chose auquel personne ne s’attendait et, apparemment, ce sera quelque chose de fondamental pour l’histoire, mais avant sa première, il a finalement été révélé combien de temps il dure. «Wonder Woman 1984».

La première fois que nous avons vu Gal Gadot dans le rôle de Wonder Woman était dans Batman v Superman: l’aube de la justice pour jouer plus tard dans son premier film solo sous la direction de Patty Jenkins, le personnage est donc devenu l’un des plus importants et des plus solides de DC Extended Universe, une franchise actuellement en phase de déconstruction.

Avant la première de ce film, il a été annoncé combien de temps il dure de «Wonder Woman 1984», laquelle ça va durer 151 minutes, c’est-à-dire deux heures et 31 minutes, dix minutes de plus que son prédécesseur, étant le deuxième film le plus long du DCEU, depuis la version normale ‘Batman v Superman: Dawn of Justice’ dure 152 minutes, sans compter la version étendue.

“ Wonder Woman 1984 ” sera apparemment le dernier film de Warner Bros.à sortir en salles depuis longtemps, car il a récemment été annoncé que toutes ses productions cinématographiques pour 2021 viendraient directement sur la plate-forme de HBO Max, Cela est dû à la fermeture partielle des cinémas du monde entier, mais dans le cas du Mexique, ‘Wonder Woman 1984’ sera dans les salles de 17 décembre 2020.