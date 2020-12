La star de l’action et ancienne star de la WWE, Dwayne The Rock Johnson Il est sur le point d’entrer pleinement dans le genre des super-héros, car il jouera le personnage de Black Adam pour DC Extended Universe dans un film solo pour chercher plus tard une confrontation contre son ennemi juré. Shazam! et bien qu’il n’ait toujours pas de date de sortie officielle, à travers ses réseaux, il a présenté la formation de Dwayne Johnson pour jouer «Black Adam».

L’acteur Dwayne Johnson est peut-être l’un des plus aimés d’Hollywood, car son nom est devenu synonyme de succès au box-office ces dernières années et a joué dans une multitude de films allant de la franchise. ‘Fast and Furious’ à ‘Jumanji’, donc le genre de super-héros semble être la prochaine étape, alors maintenant il jouera ce personnage.

Grâce à leurs réseaux sociaux, les La formation de Dwayne Johnson pour devenir Black Adam, comme il a présenté une photographie où il peut être vu faire de l’exercice tout en portant la chemise d’un personnage:

“Phase 2: La hiérarchie du pouvoir dans l’UNIVERS DC est sur le point de changer”.

Malgré le fait que lors du dernier DC FanDome, le film a été officiellement annoncé, il n’a toujours pas de date de sortie officielle, on sait seulement que nous verrons des personnages plus importants, car nous verrons le Justice Society of America, en outre Noah Centineo et Aldis Hodge interprétera Atom Smasher et Hawkman respectivement et «Black Adam» devrait sortir en salles en 2022 ou 2023 en prévision d’un combat contre Shazam.