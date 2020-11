L’un des personnages qui sera fondamental pour la phase quatre de l’univers cinématographique Marvel sera Sorcière écarlate puisque nous en saurons beaucoup plus sur son passé et ses pouvoirs seront explorés plus en détail, ce que nous verrons dans la série ‘WandaVision’ ainsi que ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, mais apparemment ce ne sera pas la seule fois où il deviendra un antagoniste, car selon certaines sources, les Avengers affronteront Scarlet Witch.

Bien qu’il n’ait pas été un personnage très exploré dans les productions de Marvel Studios, en ‘Avengers: Fin de partie’ Nous découvrons qu’il est l’un des héros les plus puissants de tout le MCU, car il a pu affronter et presque vaincre Thanos sans l’aide de personne, mais apparemment, ces pouvoirs vont croître encore plus à l’avenir.

Selon les informations de Daniel Richtman, le personnage deviendra beaucoup plus instable et vraisemblablement le Les Avengers affronteront Scarlet Witch pour essayer de l’avoir et les événements de “ WandaVision ” ainsi que de “ Doctor Strange in the Multiverse of Madness ” ne seront que le début de la folie:

“Après ce que Scarlet Witch fera au Multivers, les héros du MCU se retourneront contre elle, la menant sur le chemin de la folie.”

Le premier aperçu de “ WandaVision ” nous montre les deux personnages dans des scènes de ce qui semble être des émissions de télévision du passé, qui pourraient être un monde créé par elle qui peut la conduire à une certaine folie, qui se joindrait à la deuxième tranche de ‘Docteur Strange’, alors peut-être que le premier grand “méchant” auquel les nouveaux Avengers doivent faire face n’est pas une menace extérieure, mais l’un de leurs alliés.