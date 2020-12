Les franchises de films traversent actuellement de grands moments et malgré la pandémie de Covid-19, différents studios restent en pause en attendant de commencer à lancer leurs productions qui sont devenues de gros paris et l’un d’entre eux est «Kingsman», qui a été bien accueilli par le public, mais apparemment il manque encore beaucoup plus de films alors qu’ils préparent sept autres films «Kingsman».

Kingman: les services secrets” est sorti en salles en 2014, qui a été bien accueilli par le public en grande partie grâce à la performance Taron Egerton, donc une suite a été immédiate et est arrivée en 2017 Kingsman: le cercle d’or, qui a encore élargi cet univers et devrait arriver en 2021 ‘L’homme du roi’, en plus de «Kingsman: Le sang bleu».

Selon les informations de Deadline, Sept autres films ‘Kingsman’ sont en préparation, puisque selon le réalisateur Matthieu Vaughn a des projets pour plus d’histoires d’espionnage à l’avenir, donc cela pourrait devenir l’une des plus grandes franchises du cinéma comme “ Fast and Furious ”:

“Nous voulons développer l’activité et la production, nous avons une série télévisée” Kingsman “en préparation et deux ou trois autres franchises sont en cours de développement parallèlement au monde de” Kingsman “.”

Cela a été annoncé par le directeur exécutif de Groupe Marv, Zygi Kamasa lors de cet entretien, donc cet univers d’espions semble tout juste décoller, même si cela peut dépendre de l’accueil du public puisque bien que les deux premiers versements ensemble aient réussi à obtenir un peu plus de 825 millions de dollars, mais il faudra attendre de savoir cours que prendra la franchise.