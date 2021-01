L’une des plus grandes surprises que nous ayons eues l’année dernière était que l’acteur Jamie Foxx reviendrait au rôle d’Electro pour le troisième volet de Spider-Man mais maintenant au sein du MCU, à partir de ce moment, une grande quantité d’informations a émergé concernant le retour des acteurs pour cette tranche, parmi lesquels se démarquent Tobey Maguire et Andrew Garfield au rôle de Spider-Man, mais apparemment l’avenir de Foxx pourrait être plus large, car, selon un rapport, Marvel prépare un film électro.

Le personnage d’Electro joué par Jamie Foxx est apparu dans ‘The Amazing Spider-Man 2’, mettant en vedette Andrew Garfield, mais le personnage n’a pas été bien accueilli par le public, ainsi que par le film en général, il a donc été décidé d’annuler un troisième volet de cette version arachnide, mais apparemment, il aura l’occasion de se racheter mais maintenant au sein du MCU .

Selon les informations de Daniel Richtman, Jamie Foxx pourrait avoir un avenir plus large au sein de la franchise, car apparemment Marvel prépare un film électro, Bien qu’il soit toujours dans les plans et peut dépendre de la réception du personnage dans le troisième opus de Spider-Man pour savoir s’il a le potentiel de faire un possible film sur le personnage.

Il faut tenir compte du fait que Jamie Foxx a également une longue liste de projets à l’horizon, ce qui pourrait rendre difficile la poursuite de son personnage, car il jouera dans un film biographique de Mike Tyson, en plus d’autres films comme ‘Ils ont cloné Tyrone’, ‘Day Shift’, ‘Papa, arrête de m’embarrasser’, une suite possible à «Puissance du projet» et continuer à être ciblé pour jouer dans un redémarrage de ‘Frayer’, il faudra donc attendre sa participation à ‘Spider-Man 3’ pour savoir quel sera son avenir dans Marvel.