Les films basés sur les jeux vidéo commencent progressivement à avoir un plus grand impact, après avoir été considérés comme malheureux, mais peu à peu ils commencent à entrer dans la forme dans laquelle ils sont viables et l’un des plus attendus est le redémarrage de ‘Combat mortel’, qui devrait enfin sortir en salles d’ici 2021 et commencer à susciter des attentes, ils lancent le logo officiel “ Mortal Kombat ”.

Le jeu vidéo ‘Mortal Kombat’ a été l’un des plus importants de ces dernières années et a eu deux adaptations passées au grand écran, mais maintenant une nouvelle version est en cours de développement, qui est produite par Warner Bros, mais ces derniers jours, elle a été donnée à sachez que toutes les productions Warner pour 2021 iraient directement au Plateforme HBO Max, y compris ce film, qui a été un coup dur pour l’industrie cinématographique.

A travers ses réseaux sociaux, l’acteur Lewis Tan, qui aura un rôle non divulgué dans le film a montré le logo officiel ‘Mortal Kombat’ avec la phrase: «Changer la donne en 2021», qui semble faire référence à l’arrivée de ce film à HBO Max.

Changeur de jeu 2021. #MortalKombat @wbpictures #WarnerBros pic.twitter.com/jLl1Gmvclt – Lewis Tan (@TheLewisTan) 3 décembre 2020

Comme vous pouvez le voir, ce logo est très similaire à celui du jeu vidéo ‘Mortal Kombat 11’, en ajoutant le logo du dragon, quelque chose de très caractéristique de ce jeu, mais on en sait peu sur l’intrigue de ce film ou sur son attachement à jeux vidéo et leurs personnages, puisque jusqu’à présent l’apparition de Ludi Lin a été confirmée comme Liu Kang, Mehcad Brooks comme Jax, Jessica McNamee comme Lame Sonya, Hiroyuki Sanada comme Scorpion, Josh Lawson comme Kano, Tadanobu Asano comme Raiden, Joe Taslim comme Sous-zéro, Chin Han aime Shang tsung, Sisi Stringer comme Mileena.