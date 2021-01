La pandémie de coronavirus a retardé de plusieurs mois les plans du DC Extended Universe (DCEU), cependant, Warner Bros.veut continuer à reprendre ses projets de super-héros dès que possible, comme il en a maintenant été informé quand les enregistrements de «The Flash» pourraient commencer.

Comme on le sait, le long métrage a connu quelques retards et retards, en plus de l’épidémie de Covid-19, cependant, il semble que le couloir écarlate atteindra enfin les plateaux de tournage à toute vitesse, car le portail Backstage, a rapporté que le tournage commencerait en avril 2021.

Une grande partie du long métrage sera réalisée en Warner Bros. Studios Leavesden, en Angleterre, mêmes studios où la saga Harry Potter a été tournée. La source indique que si le début de l’enregistrement est confirmé, la production aurait suffisamment de temps avant sa première pour améliorer les effets spéciaux et accessoirement le scénario.

Concernant son intrigue, on sait jusqu’à présent qu’il se concentrera sur Point de rupture, puisqu’on s’attend à ce que les multivers soient abordés, car grâce à ce thème, l’acteur Michel Keaton pourrait revenir en tant que Batman de la version de Tim Burton et de la même manière Ben Affleck reviendrait également pour ce long métrage.

Bien qu’il ne soit pas encore au bureau lorsque les enregistrements de «The Flash» pourraient commencer, Andy Muschietti, le réalisateur du long métrage a expliqué à Variety que “ce film est un peu charnière dans le sens où il présente une histoire qui implique un univers unifié où toutes les itérations cinématographiques que nous avons vues auparavant sont valables. tout ce que vous avez vu existe et tout ce que vous verrez existe, dans le même multivers unifié. “

‘The Flash’ mettra en vedette le rôle principal d’Ezra Miller et le scénario de Christina Hodson, (Birds of Prey), tandis que sa première est prévue pour le 4 novembre 2022, il est donc encore temps de voir le résultat final qui s’annonce incroyable, en plus on pense que ce long métrage est celui qui a relancé le DCEU, après plusieurs films désastreux