L’univers Spider-Man au sein de l’univers cinématographique Marvel et de Sony Pictures semble être l’un des plus grands du genre des super-héros, car non seulement les participations au MCU sont en cours de préparation, mais aussi avec les méchants que Sony prépare. comme Venom, Carnage et Morbius, mais apparemment ils ne sont pas tous, puisque, selon un rapport, Sony prépare un film Scorpion.

Le personnage de Scorpion joué par l’acteur Michael Mando et est apparu dans “ Spider-Man: Homecoming ”, mais n’a pas participé à “ Far From Home ”, mais devrait participer au troisième volet qui est en phase de production, car une porte a été laissée ouverte pour sa performance dans le MCU.

Selon les informations de Daniel Richtman, Sony prépare un film Scorpion, puisqu’il n’exclut pas de faire un film centré sur ce méchant comme il le fait actuellement avec “ Morbius ”, mais on ne sait pas s’il participera avec Tom Holland ou un autre méchant comme Venom de Tom Hardy, En effet, le nom de Michael Mando ne semble pas aussi grand que celui du rôle principal dans un tel film.

Jusqu’au moment ‘Spider-Man 3’ est en phase de production, où nous verrons un grand nombre de personnages tels que Tobey Maguire et Andrew Garfield dans leurs rôles respectifs de Spider-Man, ainsi que de grands méchants comme Vulture, Doc Ock et Electro, on a également parlé de participations importantes telles que Charlie Cox dans le rôle de Daredevil et une apparition de Ryan Reynolds dans le rôle de Dead Pool, mais il ne reste plus qu’à attendre sa première date prévue pour le 17 décembre 2021 s’il n’y a plus de retards pour le MCU.