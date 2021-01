Marvel Studios a de grands projets pour Homme araignée dans son univers, car il devrait être l’un des personnages emblématiques de l’avenir de la franchise, alors que Sony travaille également ensemble pour développer plus d’histoires, mais lorsque son protagoniste périt, il a également des projets, car Tom Holland veut participer à une production de Spider-Man classée R, ce qui semble très compliqué car Disney ne semble pas disposé à explorer cette classification pour adultes.

Depuis son apparition dans ‘Captain America: guerre civile’, Le personnage de Spider-Man s’est avéré être l’un des personnages les plus développés en tant que personnage de famille, car ses livraisons ont été loin de suivre la ligne de Marvel Studios et de Disney, mais Sony Pictures prépare des films qui ne suivent pas exactement cette ligne. , tel est le cas de ‘Venom: Qu’il y ait Carnage’, qui devrait être plus explicite.

Selon les informations de Daniel Richtman, Tom Holland souhaite que son personnage soit beaucoup plus sérieux, car il espère voir une production de Spider-Man classé R, seul ou dans les films de Venom, Carnage ou Morbius, ou même dans le MCU avec Dead Pool à côté de Ryan Reynolds:

“Holland veut parler des films Deadpool et des films Sony classés R sur lesquels il peut agir plus librement, comme jurer et tout.”

Il faut se rappeler que le troisième opus de Deadpool est déjà en préparation dans l’univers cinématographique Marvel et il a été dit que nous pourrions enfin le voir avec Spider-Man comme Ryan Reynolds et les mêmes fans l’ont demandé depuis que Disney a acheté le 20ème siècle Fox, récupérant ainsi les droits de plusieurs de ses personnages comme X-Men, Fantastic Four et Deadpool.