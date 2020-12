Dans cet épisode du podcast de Cinéma PREMIERE, on parle de Mank, The Sound of the Metal et Selena, la série.

Le podcast Cine PREMIERE est produit et animé par l’équipe éditoriale de Cine PREMIERE. Trouvez ici des recommandations à voir sur Disney Plus.

L’émission est diffusée en direct via Facebook Live, YouTube, Periscope (Twitter) et Twitch tous les mardis à 19 h ou 20 h. Ensuite, le podcast dans sa version audio pure est téléchargé sur toutes les plateformes de podcast le mercredi matin.

Semaine après semaine, depuis 2015, nous parlons des sorties les plus pertinentes dans les cinémas, la télévision et le streaming, ainsi que d’autres contenus que nous avons appréciés. Outre l’agréable conversation entre les membres de l’équipe éditoriale, des personnalités du monde du divertissement telles que Joe Wright, Humberto Vélez, Luis Gerardo Méndez, Marina de Tavira, Diego Boneta et bien d’autres nous ont également accompagnés.

Cinéma PREMIERE –En plus du site Web et du magazine imprimé, que vous pouvez acheter ou vous abonner sur Red Panda, notre boutique en ligne sur ElCollecto.com– il produit également les podcasts Friends: un épisode à la fois; Seinfeld: un épisode à la fois, et tous les lundis et mercredis à 20h, vous pouvez regarder le classement en attente (avec @checoche) en direct sur YouTube, Periscope (Twitter) et Twitch.

Crédits de musique: “Buckaroo Bonzai n’est pas qu’un film” | Auteur: Logan Whitehurst | Sous licence Creative Commons Attribution-Noncommercial-NoDerivatives

