Dans le podcast de Seinfeld: un épisode à la fois (produit par Cine PREMIERE) nous faisons exactement ce que le titre suggère: parler de l’une des sitcoms les plus réussies et les plus populaires de l’histoire… un chapitre par semaine. Plus de 30 ans après la première de Seinfeld, rejoignez Carlos Del Río et Iván Morales pour parler de ce spectacle classique. Aujourd’hui dans Seinfeld: un épisode à la fois… Le 13e chapitre de la saison 5: “The Dinner Party”, diffusé le 3 février 1994.

Dans cet épisode du podcast Seinfeld, un épisode à la fois, nous parlerons de «The Stall».

L’émission de télévision Seinfeld Il a été créé par les comédiens et écrivains Jerry Seinfeld et Larry David et par les acteurs Jerry Seinfeld (Jerry), Julia Louis-Dreyfus (Elaine Benes), Michael Richards (Cosmo Kramer) et Jason Alexander (George Costanza). En plus d’eux, la série présentait également Jerry Stiller, Wayne Knight et de nombreuses stars invitées telles que Teri Hatcher. Le premier épisode de Seinfeld, qui s’appelait à l’époque The Seinfeld Chronicles (bien qu’il ait été modifié par la suite), a été diffusé à la télévision aux États-Unis dans la nuit du 5 juillet 1989 et est resté à l’antenne tout au long des neuf saisons. Pendant ce temps, l’émission a été diffusée, 180 épisodes de 22 minutes chacun ont été produits et diffusés. Le dernier épisode de Seinfeld (la série sur laquelle porte ce podcast) a été diffusé sur le signal nord-américain de NBC le 14 mai 1998.

