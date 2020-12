L’avenir de Marvel Studios semble assez vaste, car pour la phase quatre, il y a déjà un grand nombre de projets et au cours du passé Journée des investisseurs Disney plus de projets ont été annoncés, parmi lesquels l’arrivée de Les quatre Fantastiques ainsi qu’une série de «Invasion secrète», mais une rumeur récente a pris beaucoup de force, puisque apparemment Joseph Gordon-Levitt pourrait rejoindre Marvel.

L’acteur Joseph Gordon-Levitt est l’un des visages les plus connus d’Hollywood en participant à un grand nombre de films tels que ‘500 jours d’été’ et même faire partie du genre des super-héros en ayant une participation importante à ‘Le chevalier noir se lève’ de Christopher Nolan et plus récemment sur film «Puissance du projet» de Netflix, mais il est aussi écrivain, producteur et réalisateur.

Selon les informations du portail Murphy’s Multiverse, Joseph Gordon-Levitt pourrait rejoindre Marvel, puisque, selon ses sources, l’acteur a été en contact avec certains réalisateurs de Marvel Studios, mais jusqu’à présent, on ne sait pas sous quelle forme ce «contact» a été, s’il cherchera un rôle au sein de l’univers cinématographique Marvel ou s’il pourrait prendre la place en tant que réalisateur ou scénariste d’un projet Marvel, puisque Gordon-Levitt a eu une carrière très intéressante devant le film ‘Don Jon’ à partir de 2013, qui a joué avec Scarlett Johansson.

Après ces affirmations, certains fans ont commencé à spéculer si Joseph Gordon-Levitt fera partie de l’arrivée des Fantastic Four dans le MCU et a même été choisi dans le rôle de Human Torch, mais pour l’instant, on ne sait pas s’il parviendra au MCU ou ceci. l’approche était pour d’autres projets.