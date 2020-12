Avant que la pandémie ne ferme les cinémas du monde entier, le film est sorti ‘Oiseaux de proie’ du DC Extended Universe, qui n’a pas réussi à s’engager avec le public malgré le retour de Margot Robbie dans le rôle de Harley Quinn, ce qui a conduit à exclure une éventuelle suite malgré le fait que certaines des actrices se sont montrées intéressées à répéter leurs rôles et l’une d’entre elles vient de faire part de ses intentions, Rosie Pérez souhaitant un suite de «Birds of Prey».

“ Birds of Prey ” était peut-être l’une des productions les moins rentables de DC Extended Universe malgré la participation de grands acteurs tels que Mary Elizabeth Winstead, Ewan McGregor, Margot Robbie entre autres, en plus du fait qu’il a dû être renommé “ Les oiseaux de proie et l’émancipation fantastique d’une Harley Quinn ” pour simplement «Harley Quinn: oiseaux de proie».

Lors d’une interview pour Uproxx lors de la promotion de HBO Max’s ‘The Flight Attendant’, il est devenu connu que Rosie Pérez veut une suite à ‘Birds of Prey’, car on lui a demandé si elle serait prête à reprendre son rôle de Renée Montoya, auquel il n’a pas hésité à accepter:

“Je veux dire, si ça arrive, bien sûr. Quand tu as dit ça, la première chose qui m’est venue à l’esprit était,” OMG, je dois perdre du poids et me remettre en forme “.

Mais non seulement Rosie Pérez a montré son intérêt pour reprendre son rôle, l’actrice Jurnee Smollett-Bell qui a joué Canari noir Elle a répété à plusieurs reprises qu’elle était plus que disposée à reprendre son personnage pour de futurs épisodes. Seront-ils pris en considération pour une suite ou un autre film DCEU?