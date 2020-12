L’un des films qui a conduit à l’échec de DC Extended Universe était «Suicide Squad», qui, malgré une bonne collection au box-office, était détesté par les critiques et le public, en particulier l’interprétation de Jared Leto comme Joker et malgré le fait que quatre ans se soient écoulés depuis sa première, le réalisateur de ce film affirme toujours que sa version était bien meilleure, et même David Ayer a de nouveau défendu Jared Leto et son interprétation.

Après la mauvaise réception du film, le réalisateur David Ayer s’est dit très mécontent de cette version qui a atteint les salles de cinéma, puisque, selon ses mots, Warner l’a contraint à changer et à monter de nombreuses scènes pour éviter une version sombre donnez-lui une touche plus comique après la réception divisée de ‘Batman v Superman: l’aube de la justice’, même une grande partie de la performance de Jared Leto a été effacée.

A travers leurs réseaux sociaux, David Ayer est revenu pour défendre Jared Leto, comme l’a commenté un fan: “Je sais que Jared Leto était meilleur que la coupe officielle ‘Suicide Squad’, je veux juste le voir” à quoi David Ayer a répondu “Beaucoup mieux”, confirmant que cette interprétation était plus importante que ce que l’on pouvait voir dans sa version officielle.

Vraiment mieux https://t.co/aJtaOX7GKt – David Ayer (@DavidAyerMovies) 16 décembre 2020

Bien que de nombreux fans aient demandé à la plate-forme HBO Max d’effectuer le “Coupe d’hier”, Jusqu’à présent, il n’a pas été annoncé s’il est décidé de faire cette version et il faudra peut-être attendre de voir si ‘Ligue de justice de Zack Snyder’ cela devient un succès de savoir s’ils décident enfin de terminer cette version et de voir la pleine performance de Jered Leto.