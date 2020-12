Après la première de la deuxième partie de Wonder Woman, des faits curieux sur le film ont été révélés petit à petit, dont l’un est que les producteurs du projet allaient éliminer une scène de “ Wonder Woman 1984 ”, ceci dans l’ordre que l’action réelle de 151 minutes a duré moins longtemps.

La réalisatrice de la suite Patty Jenkins a expliqué à JoBlo que la scène Themyscira où la petite Diana Prince participe à un concours d’Amazon n’était pas à l’origine couverte dans le scénario qu’elle, Geoff Johns et Dave Callaham ont écrit.

“C’était le succès du premier film, mais c’était aussi autre chose. Je ne l’aurais pas mis là à cause du succès du long-métrage, car il a en fait rendu la suite trop longue. Nous avons deux versions et nous en avons discuté avec le studio tout le temps, Et ils disaient: “ Vous devez couper la scène du centre commercial, ou vous devez couper la scène Amazon. ” Je me suis dit: “ Nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas couper non plus.