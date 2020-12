Cette semaine, nous entrons dans la dernière ligne droite d’une année compliquée pour tous, dans une moindre ou plus grande mesure, où la musique nous a en partie aidés à maintenir notre santé mentale malgré la contingence sanitaire. Dans ce contexte, la plateforme Musique Apple Il offre déjà la possibilité de revoir et de partager la centaine de chansons les plus écoutées par chacun de ses utilisateurs en 2020. Nous vous expliquons ici comment profiter de cette fonction, afin de faire plaisir à votre mélomane de qualité (via).

Dans l’application, vous trouverez une liste générée automatiquement qui répond au nom de «Replay 2020», composé de la centaine de chansons que vous avez écoutées le plus souvent au cours de l’année en question. Pour accéder à cette sélection personnelle depuis iPhone, iPad ou Mac, vous devrez procéder comme suit:

Entrez Apple Music Cliquez sur l’onglet «Écouter» Faites défiler vers le bas de l’écran, où vous trouverez l’option «Replay 2020».

Vos cent chansons préférées de l’année, selon l’algorithme de la plateforme, vous les trouverez classées en fonction de l’importance reflétée dans le nombre d’écoutes. De même, vous pouvez intégrer Replay 2020 au reste de vos playlists en cliquant simplement sur «Ajouter» en haut à droite de l’écran.

Selon Applesfera, la sélection est mise à jour chaque dimanche de chaque semaine. En revanche, dans la même rubrique, l’utilisateur pourra visualiser son «Replay» des années précédentes, jusqu’en 2015.

Pour partager votre Replay 2020, la procédure est la même que pour toute autre playlist: en haut à droite de la liste, cliquez sur le bouton à trois points et choisissez l’option «Partager». Vous devrez décider depuis quelle application l’envoyer et à quel contact, ou simplement utiliser l’option “Copier” ou “Copier le lien” pour l’envoyer manuellement depuis la plateforme de votre choix.

Quelles sont les chansons de 2020 qui occupent les premières places dans votre top d’Apple Music? Dites le nous dans les commentaires!

Pour les utilisateurs de SpotifyICI, nous vous expliquons comment jeter un œil au résumé de ce que vous avez le plus entendu de ce serveur de streaming alternatif, en termes de genre, d’artiste et de modalité.

replay de musique Apple 2020



Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.