le directeur James Gunn est devenu l’un des plus aimés du genre des super-héros, car il a réalisé les deux épisodes de Guardians of the Galaxy et travaille actuellement pour DC avec la série “ Peacemaker ” avec John Cena, mais apparemment pas tous Son travail ne conviendra pas à tous les publics, car à travers ses réseaux sociaux, il a confirmé que “ Suicide Squad ” sera classé R.

Actuellement, James Gunn continue de travailler pour Warner et DC, car après avoir réalisé «Suicide Squad», a commencé avec la série ‘Pacificateur’, qui sera pour la plate-forme HBO Max et à la fin commencera par le spécial de Noël de gardiens de la Galaxie et à la fin, il commencera à enregistrer le troisième volet de cette équipe Marvel, il travaillera donc à plein régime dans les années suivantes.

Grâce à ses réseaux sociaux, on a demandé à James Gunn si son film pour DC serait destiné à un public adulte, ce à quoi il a répondu que ‘Suicide Squad’ sera classé R et ce serait le deuxième film DCEU avec cette note, le premier étant ‘Oiseaux de proie’, qui n’a pas été bien accueillie par le public et la critique, ce qui a forcé l’annulation d’une éventuelle suite.

Oui, il est classé R. – James Gunn (@JamesGunn) 31 décembre 2020

La classification R est quelque chose qui devient peu à peu une constante dans le genre des super-héros, puisque des films comme ‘Deadpool’, ‘Logan’ ou ‘Joker’ Ils ont été très bien accueillis par le public et les critiques et sont devenus de véritables succès au box-office malgré la restriction, alors Warner, DC et James Gunn souhaitent explorer cette possibilité de montrer une équipe plus explicite.